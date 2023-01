Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care sunt prinși la volan folosind telefonul mobil risca sa se aleaga cu sanctiuni drastice o perioada foarte lunga de timp. Noile modificari ale Codului Rutier prevad suspendarea pentru 60 de zile, in loc de 30 de zile, a permisiului auto. In anul 2023, valoarea punctului de amenda a fost inghetata…

- Vești EXCELENTE pentru șoferii romani! Toți cei care vor avea de-a face cu incasarea de amenzi, cand comit o greșeala in trafic, vor avea șansa sa nu mai indure tot calvarul birocratic. Noile prevederi legislative vor avea menirea sa ii ajute pe toți deținatorii de permis de conducere. Fii…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Codul Rutier ar putea sa sufere o modificare, care sa ii lase fara mașini pe conducatorii auto. Iata care sunt condițiile in care autoturismele lor ar putea sa fie reținute de catre polițiști, dar și de cand ar putea sa intre in vigoare noua lege.

- In Colegiul Comisarilor se discuta despre ultimul raport MCV, care vizeaza Romania. Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV. Fii la curent cu cele…

- A devenit OFICIAL! Lovitura CRUNTA pentru milioane de șoferi romani! Toți proprietarii de mașini care fac aceasta greșeala in trafic risca sa ramana fara ele. IMPORTANT! Noile modificari ale Codul Rutier vor crea un adevarat haos in marile orașe și vor da batai de cap conducatorilor auto. Citește…

- Noile modificari ale Codului Rutier au intrat in vigoare, iar șoferii risca amenzi uriașe. Conform Ordonanței de Urgența stabilita de Guvern, Codul Rutier 2022 a fost schimbat.De exemplu, șoferii agresivi in trafic vor fi sancționați aspru, la fel și cei care schimba benzile de mai multe ori pentru…

- Șoferii din Romania care conduc mașini hibrid vor avea surprize neplacute la inceputul anuli viitor, deoarece nu vor mai putea sa beneficieze de unul dintre avantajele pe care le aveau pana acum. Ce se va intampla cu mașinile lor, incepand cu anul 2023.

- Apare o noua capcana pentru soferi pe sosele, in Romania. Șoferii romani s-ar putea sa aiba o grija in plus atunci cand se afla la volan. Asa ar putea lua amenzi uriase. Care este avertismentul politistilor, vedeți un pic mai jos. Vești proaste pentru șoferi. Ce vor sa faca autoritațile din Romania…