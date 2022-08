Stiri pe aceeasi tema

- De azi, cine are nevoie sa parcheze pe strazile din centrul capitalei trebuie sa respecte noile reguli si tarife. Șoferii care nu se conformeaza risca sa gaseasca mașina cu rotile blocate si cu o amenda de 200 de lei.

- De azi, 15 august 2022, reguli noi de parcare in Bucuresti. Șoferii care nu vor achita parcarea vor primi amenzi și chiar se vor trezi cu mașina blocata, iar parcarea pe straduțe va deveni din ce in ce mai dificila.

- Toate locurile de parcare din București vor fi cu plata incepand cu 15 august și polițiștii desfașoara deja o acțiune de informare a șoferilor, susține viceprmarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, intr-o declarație pentru Digi 24 . Viceprimarul a explicat cum funcționeaza noul sistem de parcare pentru…

- Primaria Generala a Capitalei vrea sa introduca un abonament unic, de 250 de lei pe luna, din septembrie, pentru folosirea parcarilor publice, pe timpul zilei. Noul tarif ar inlocui abonamentele actuale. Viceprimarului Stelian Bujduveanu a dat detalii despre noul plan de tarifare. ,,Astazi avem 12.190…

- Atentie unde parcați in Bucuresti de la 15 august. Locul pe care il ocupați trebuie platit anticipat. Cine nu ia in seama regula se poate trezi cu amenda și cu mașina blocata. Masura a fost anunțata de curand de Primaria Generala. Tarifele difera in funcție de zona.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Generala continua expertizarea cladirilor cu risc seismic din Bucuresti si ca sunt in lucru noua adrese. In functie de rezultatul expertizelor, se vor derula proiecte de consolidare pentru imobile.

- De aproximativ 8 ani, romanii apeleaza la firmele de ride sharing pentru a se deplasa sau a-si comanda mancare. Fie ca merg la serviciu, ies in oras sau merg la cumparaturi, tot mai multi romani apeleaza la aplicatiile de ride-sharing In 2016 in Bucuresti a aparut Bolt, o aplicatie estoniana care oferea…

- Apar vești noi privind taxa de poluare pe care Consiliul General a readus-o in discuție printr-un proiect de hotarare, idee promovata inca din vremea mandatului Gabrielei Firea. Astfel, luni seara, primarul Capitalei, a venit cu informații proaspete legate de ce ii așteapta pe șoferii care conduc mașini…