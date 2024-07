Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana precizeaza ca soferilor testati pozitiv cu aparatul Drager5000 nu li se intocmeste dosar penal, in intervalul de 72 de ore pana la sosirea rezultatelor probelor biologice de la institutiile de medicina legala, ci numai un act administrativ, care se ataseaza dosarului."In situatia unui…

- Trei șoferi din Cluj care au ieșit pozitivi la testul rapid aveau droguri in organism, confirma rezultatele analizelor de la Institutul de Medicina Legala.Este vorba de șoferi opriți pe strazile din Cluj și testați pozitiv cu aparatul Drager5000.In urma analizelor de la IML, emise in perioada 29 iunie…

- Premierul a solicitat ministerului un mecanism prin care soferii ale caror rezultate la analizele pentru consum de substante interzise nu sunt gata in 72 de ore sa-si primeasca permisul de conducere inapoi, pana la finalizarea analizelor, a declarat luni Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul…

- Daca analizele antidrog nu vin in 72 de ore, permisul se restituie, a explicat Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a declarat luni, la Digi24, ca premierul a solicitat ministerului un mecanism prin care soferii ale caror…

- Guvernul va amana in sedinta de joi prevederile din ordonanta de urgenta privind testarea antidrog a soferilor, afirma surse din Palatul Victoria. Potrivit acestora, Institutul de Medicina Legala va intra intr-un program accelerat de dotare cu aparate DrugTest cu fonduri de la Banca Mondiala. Citește…

- Reprezentantii Consiliului Superior de Medicina Legala afirma ca nu au fost informati oficial si nu li s-a solicitat un punct de vedere in ceea ce priveste Ordonanta 84/2024 privind circulatia pe drumurile publice, context in care anunta ca nu sunt de acord cu o serie de prevederi despre care sustin…

- Scandalul testarii șoferilor. Politia Romana a subliniat, sambata, ca este necesar ca cetatenii sa se informeze cu privire la medicamentele pe care le consuma si sa citeasca atent prospectul ori sa se consulte cu un medic, deoarece unele medicamente sunt contraindicate pentru condusul autovehiculelor.…

- La finalul lunii iunie a intrat in vigoare OUG 84 / 2024, ordonanta care modifica OUG 194 / 2002 si aduce schimbari importante legislatiei rutiere. Poate cea mai controversata noutate si cu siguranta cea mai dezbatuta zilele acestea in mediul online este cea legata de testarea cu aparatul DrugTest.…