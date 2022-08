Șoferii de transport public, la „școală” cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara Astazi, timp de doua ore, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au organizat o activitate de instruire la care au participat 80 de conducatori de vehicule de transport public de persoane din cadrul Societații de Transport Public Timișoara (STPT). „Principalele subiecte abordate in cadrul activitații au fost: – obligațiile conducatorilor de vehicule care efectueaza transport public de […] Articolul Șoferii de transport public, la „școala” cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

