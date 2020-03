Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, precizeaza ca soferii de camioane nu intra in carantina 14 zile, ci au la dispozitie trei posibilitati unde sa mearga in intervalul dintre curse, astfel inca autoritatile sa stie ce fac in perioada respectiva, potrivit Agerpres. "In cazul soferilor care conduc camioane cu capacitatea maxima mai mare de 2,4 tone, am venit prin precizarile din articolul patru din Ordonanta militara 4 sa spunem cum protejam familiile acestor soferi, ce se intampla in perioada dintre curse. Soferul nu intra in carantina 14 zile. Intre cele…