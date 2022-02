Organizatorii ”Convoiului Poporului” spun ca vor ”relansarea economica” si redeschiderea tarii. Calatoria lor de 11 zile se va apropia de Beltway, in jurul capitalei SUA, pe 5 martie, ”dar nu va intra in Districtul Columbia”, potrivit unui comunicat. Pentagonul a declarat marti ca a aprobat ca 400 de membri ai Garzii Nationale din Districtul Columbia, care nu vor purta arme, sa ajute la dirijarea traficului din 27 martie pana pe 7 martie. Aproximativ 50 de vehicule tactice mari au fost aprobate pentru a fi amplasate la posturile de circulatie. In plus, pana la 300 de soldati ai Garzii Nationale…