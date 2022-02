Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a fost intrebat daca se are in vedere plafonarea prețurilor la combustibil, avand in vedere creșterile mari de prețuri. Cițu a spus ca asta fac prețurile, mai cresc sau mai scad. ”Prețul la combustibil a mai crescut și in trecut, iar apoi au scazut. Asta fac…

- CU CAT SE SCUMPEȘTE MANCAREA- produse de panificație - 15-20%- carne de pasare - 10-15%- carne de porc - 20-25%- lactate - 8-10%SURSA: Federația Naționala SIDALIMENTACARE SUNT TEMERILE ROMANILOR- creșterea prețurilor 73%- creșterea prețurilor la electricitate 64%- crșterea prețurilor la gaze 58%- un…

- Sindicatele din industria aluminiului organizeaza vineri, intre orele 11:00-13:00, un miting de protest in fata Guvernului, principalul motiv fiind "situatia grava" cu care se confrunta sectorul ca urmare a achizitionarii de energie electrica si gaze la preturi

- Zeci de soferi care lucreaza pentru cele doua aplicatii de taximetrie din Brasov, Uber si Bolt, au protestat luni dimineața, 17 ianuarie, timp de o ora, pentru ca preturile la combustibil au crescut, iar activitatea lor „nu mai e profitabila” din cauza tarifelor actuale, a relatat publicația locala…

- Proteste au izbucnit in cateva orașe kazahe dupa ce guvernul națiunii din Asia Centrala a ridicat plafoanele de pe prețurile gazului petrolier lichefiat (GPL) iar costul alternativei populare la benzina a crescut, transmite Reuters.

- Un barbat din Olt are de platit doua treimi din suma acordata de politistii si jandarmii din Olt ca amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus.

- Ministerul Finantelor din Italia intentioneaza sa cheltuie aproximativ 2,8 miliarde de euro din bugetul pe 2022 pentru a ajuta la protejarea consumatorilor de cresterea preturilor la energie, transmite Bloomberg. Acest sprijin ar urma sa fie concentrat pe primul trimestru al anului urmator…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021, o crestere de 5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 5,4% in zona euro, aproape dublu fata de avansul de 2,7%, respectiv 2,8%, inregistrat in luna septembrie comparativ…