Stiri pe aceeasi tema

- Este din nou haos la punctele de trecere a frontierei din vestul țarii, pe sensul de ieșire pentru camioane. Timp de trei zile, automarfarele au avut interzis pe drumurile din Ungaria, astfel ca, in aceasta dimineața, s-au format coloane uriașe, care se intind pe mai mulți kilometri, nu puțini fiind…

- „Coada mare in vama la ieșire din Romania, Vama Nadlac II. Se sta mult”. Este mesajul unui aradean care a ajuns in aceasta seara in punctul de trecere al frontierei situat pe autostrada Arad-Nadlac. Situația nu este una deosebita, traficul la intrare și ieșire din țara fiind, in special la sfarșit de…

- Coloane de camioane lungi de peste 20 de kilometri s-au format la punctele de trecere a frontierei Nadlac II si Varsand, din judetul Arad, pe sensul de iesire din tara, la granita cu Ungaria, iar soferii asteapta pana la 14 ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ca urmare ridicarii restrictiilor de circulatie pe teritoriul Ungariei si reluarii traficului pentru autovehiculele de mare tonaj, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul de iesire din tara, la granita cu…

- Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, care ofera informatii despre timpii de asteptare pentru controlul documentelor la tranzitarea granitelor, la intrarea in Ungaria sunt formate coloane de camioane si au crescut timpii de asteptare pentru control pana la 500 de minute. Sute…

- Coloane mari de camioane erau formate, luni dimineata, la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, dupa restrictiile de weekend aplicate de tara vecina traficului greu, iar la Nadlac II, pe autostrada, se asteapta aproape sase ore pentru control, desi se lucreaza pe cinci artere. Conform…

- O coloana de camioane care se intinde pe kilometri intregi s-a format și astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din județul Arad, la ieșirea din țara, astfel ca șoferii așteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele. Purtatorul de cuvant al Poliției de Frontiera Arad,…

- Coada de TIR-uri la ieșirea din țara de la Nadlac II a crescut de la 10 km cat masura luni, la 15 km. Sute de camioane continua sa ajunga la granița cu Ungaria, ceea ce face ca punctele de...