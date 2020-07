Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o singura luna prețul combustibilului s-a scumpit cu 2%, astfel ca un plin de benzina costa, astazi, cu 5 lei mai mult decat la inceputul lui iulie. Ce spun experții despre creșterea ingrijoratoare a prețurilor, in continuare. Atenție șoferi! Au crescut prețurile la pompa Experții in energie susțin…

- Unul dintre sectoare economice care au inregistrat cele mai mari pierderi in perioada pandemica a fost cel al energiei. In timp ce clientii s-au putut bucura, in masura in care mobilitatea nu le-a fost ingradita, de preturi mult reduse la pompa pentru benzina si motorina, companiile din domeniu si-au…

- Imagini incredibile au fost surprinse pe o strada din Bacau, unde un taximetrist a lovit in plina o mașina, care ulterior a fost proiectata intr-un alt autoturism. Șoferii au așteptat minute bune pana la sosirea polițiștilor, potrivit Ziarului de Bacau.O camera de supraveghere montata pe balconul apartamentuluiunui…

- De cațiva ani incoace marii jucatori de pe piața polițelor RCA au tt incercat sa gaseasca modalitați de aelimina frauda in ceea ce privesc acest gen de asigurari. Astfel ca, din 5 iuie, unul din marii jucatori, și anume Groupama a reușit sa introduca un nou sistem de asigurare. Anunțul pentru cei cu…

- Naveta InSight le-a oferit specialistilor NASA o noua perspectiva in analiza planetei Marte, iar surprizele nu au intarziat sa apara. Rezultatele studiului au fost publicate deja in reviste precum Nature si Nature Geoscience, insa expertii au cazut de acord ca noile informatii reprezinta doar varful…

- Prețurile petrolului au scazut vineri in urma reducerii cererii de combustibil din SUA, a temerilor unui al doilea val de coronavirus in Coreea de Sud și a inrautațirii a relațiilor SUA-China, dar sunt inca...

- Doua autoturisme au fost avariate și curtea unei gospodarii a fost distrusa, dupa ce un butoi plin cu motorina a cazut pe șosea dintr-o autoutilitara. Accidentul a avut loc in localitatea hunedoreana Santamaria Orlea. The post Mașini avariate și o curte distrusa din cauza unui accident provocat de…

- Dupa ieșirea din starea de urgența și trecerea la starea de alerta, unitați medicale private și de stat din toata țara au anunțat ca incep sa faca testari pentru depistarea COVID-19 contra cost, pentru doritori. Prețurile variaza, la stat, intre 250 și 280 de lei pentru testele PCR, iar un test serologic…