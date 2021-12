Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare al noii coaliții prevede introducerea unei noi taxe auto. Șoferii care au astfel de mașini ar trebui sa fie atenție, pentru ca guvernanții au redactat un nou program in care este prevazuta taxarea unor tipuri de mașini. Premierul Nicolae Ciuca a depus la Parlament lista cu membrii…

- Au inceput inscrierile in programul Rabla pentru electrocasnice, editia de sarbatori. Ministerul Mediului a schimbat unele conditii de accesare a voucherelor, asa ca o gama mai mare de produse va fi inclusa in ofertele magazinelor. Tichetele nu vor mai fi transmisibile.

- Programul „Rabla pentru Electrocasnice – ediția de sarbatori” incepe vineri, cu un buget total alocat de 34 de milioane de lei. „Avem o veste importanta legata de programul Rabla electrocasnice. Lansam o noua sesiune, o sesiune de sarbatori, cu un buget de 34 de milioane de lei, pentru cei care vor…

- Sunt schimbari importante in programul Rabla pentru electrocasnice aduse de un ordin recent al Ministerului Mediului. Iata care sunt acestea. Schimbari importante in programul Rabla pentru electrocasnice Un ordin recent al Ministerului Mediului aduce o serie de modificari in programul Rabla pentru electrocasnice.…

- O noua sesiune a programului rabla pentru electrocasnice, cu un buget de 34 de milioane de lei, va fi lansata in ultima saptamana din aceasta luna, iar voucherele cu valori intre 200 lei și 500 lei vor putea fi folosite in decembrie in magazine. Se vor putea achiziționa de la aspiratoare, frigidere…

- Coada la service-urile auto. Șoferii se pregatesc de inceperea sezonului rece. Pentru a fi siguri ca nu vor ramane in drum, acestia verifica bateria, bujiile, filtrele, placutele de frana si reglarea unghiurilor la roti.

- Pentru cei interesați in a cumpara produse electrocasnice noi, Ministerul Mediului a anunțat o noua etapa a programului Rabla pentru electrocasnice. Anunțul, facut de ministrul interimar Tanczos Barna, anunța o suplimentare din partea statului cu cel puțin 34 de milioane de lei. Startul acestei noi…

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 - 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, 28 ocotombrie, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta…