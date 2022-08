Șoferii care transportă oamenii, curați ca lacrima la o razie a polițiștilor In aceasta dimineața, polițiștii rutieri din Timișoara au efectuat activitați pe linia transportului de persoane astfel ca au fost opriți conducatorii de autovehicule care transporta persoane, in vederea verificarii documentelor cat și pentru a fi testați cu aparatul etilotest. Au fost controlate 30 de autovehicule de transport persoane și au fost testați cu aparatul etilotest ... The post Șoferii care transporta oamenii, curați ca lacrima la o razie a polițiștilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

