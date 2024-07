Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța faptul ca, la nivelul Guvernului, va fi adoptata o strategie de investiții in fotbalul romanesc. Astfel, pentru fiecare leu cheltuit de FRF sau cluburi, statul roman va aloca, de asemenea, un leu pentru cluburile de copii și juniori. Ciolacu a explicat ca se va multiplica…

- Sancțiuni mai dure pentru șoferii care vorbesc la telefon in timp ce conduc. Vor primi amenzi mai mari daca sunt prinși la volan cu telefonul la ureche. Iata ce spune legislația in vigoare și despre utilizarea difuzorului telefonului in trafic! Amenzi dure pentru șoferii prinși la volan cu telefonul…

- Deputații au adoptat in unanimitate marți, 14 mai, proiectul de lege care inasprește pedepsele pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Proiectul a fost depus in luna septembrie a anului trecut in parlament, a trecut de Senat in luna decembrie, iar Camera Deputaților era…

- Proiectul de lege prin care sunt impuse sanctiuni mai dure pentru soferii prinsi bauti sau drogati la volan, a fost adoptat, decizional, de Camera Deputatilor. Documentul interzice, totodata, amanarea pedepsei cu inchisoarea in cazul celor condamnati pentru producerea de accidente mortale sub influenta…

- NOUTATE…Legea «Anastasia» a suferit modificari si acestea au fost adoptate, ieri, de Camera Deputatilor. Noua lege disciplineaza drastic soferii care se urca la volan dupa ce au consumat droguri sau alcool sau care sunt prinsi, la volan, fara permis. Conform noilor prevederi, cei prinsi drogati sau…

- Parlamentarii au adoptat astazi proiectul de lege care ar trebui sa faca ordine pe șoselele țarii și sa se evite tragediile care au innegrit statisticile in ultimii ani! Este vorba despre șoferii prinși la volan drogați sau bauți, cu o alcoolemie de peste 0,80 g/l. Aceștia pot ramane pana la 10 ani…

- Oricine este depistat in trafic, la volan, conducand sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, va primi, pe langa condamnare si interdictia de a mai conduce un vehicul pana la 10 ani.

- Soferii depistati bauti sau drogati la volan risca sa ramana fara permis timp de zece ani. Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat cu putin timp in urma un proiect de lege in acest sens, care mai prevede ca persoanele depistate cu substante interzise asupra lor nu vor mai fi amendate,…