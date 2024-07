Șoferii care refuză testarea anti-drog rămân fără permis pe loc. Poliția recunoaște că aparatele DrugTest dau erori mari Șoferii care refuza testarea rapida pentru droguri raman fara permis, pana cand analizele de sange sunt gata. Peste 90.000 de persoane au semnat o petiție pentru anularea acestei masuri care este deja in vigoare. Șoferii care refuza testarea de catre polițiști cu etilotestul sau drugtestul vor ramane fara permisul de conducere pana la primirea rezultatelor […] The post Șoferii care refuza testarea anti-drog raman fara permis pe loc. Poliția recunoaște ca aparatele DrugTest dau erori mari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Șoferii sanctionați contraventional, care refuza primirea procesului-verbal, sunt inregistrați de politiști cu mijloacele audio-video din dotare, iar procedura comunicarii procesului-verbal se considera ca fiind indeplinita pe loc. „In contextul intrarii in vigoare a O.U.G nr. 84/2024 pentru modificarea…

- Șoferii care refuza testarea rapida pentru droguri raman fara permis, pana cand analizele de sange sunt gata. Peste 90.000 de persoane au semnat o petiție pentru anularea acestei masuri care este deja in vigoare.

