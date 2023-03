Șoferii care nu iși platesc amenzile de circulație in termen de 60 de zile de la primirea acestora, ar putea ramane fara permisul de conducere. Asta prevede un proiect de lege susținut de parlamentarii coaliției de guvernare, care subliniaza, in același timp, faptul ca cei care au incasat sancțiunea vor avea permisiunea sa conduca doar dupa plata amenzii. Inițiatorii proiectului susțin ca Romania are un nivel scazut de achitare a amenzilor rutiere, iar acest lucru influențeaza bugetele locale, relateaza TVR.ro . Parlamentarii puterii vor ca șoferii care nu-și platesc amenzile de circulație in…