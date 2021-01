Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunța ca miercuri seara se circula in condiții de iarna pe DN 75, Campeni-Arieșeni, in județul Alba, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN75 Campeni –Arieșeni se intervine cu patru utilaje si se imprastie…

- Șoferii romani vor fi nevoiți sa respecte o noua regula in urma Brexitului. Deoarece Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeana, acest lucru devine obligatoriu. Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Marea Britanie nu vor mai putea fi omologate in Romania deoarece Regatul Unit nu mai face…

- Iarna este sezonul in care condusul autovehiculelor implica mai multa atenție decat oricand. Polei, zapada, gheața, ceața, toate sunt elemente care faciliteaza producerea se accidente.

- Cod Rutier 2021. Care este greșeala pe care șoferii o fac cand iși pun cauciucurile de iarna și pentru care aceștia risca sa fie amendați, vedeți in articolul de mai jos. Cum pot fi amendați șoferii chiar și atunci cand au cauciucuri de iarna. Ce arata Codul Rutier Mulți șoferi ignora anumite prevederi…

- Șoferii care pleaca astazi la drum cu mașinile trebuie sa aiba cauciucuri de iarna, conform legii. Cei care nu le au risca amenzi de pana la 2.900 și pot ramane fara certificat de inmatriculare.

- Iarna și-a intrat oficial in drepturi! Zapada a acoperit mai multe drumuri din tara ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Iarna s-a instalat in mai multe judete din tara. Soferii trebuie sa stie ca mai multe drumuri din tara sunt acoperite de zapada. Este vorba despre județele…

- Ieri, in jurul orei 8.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un conducator de 62 de ani, din comuna Cașeiu, care se deplasa cu autoturismul pe strada Avram Iancu din municipiul Dej, avand certificatul de inmatriculare expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- Mai bine mai devreme, decat mai tarziu. Pentru ca zapada sa nu-i ia prin surprindere, unii soferii s-au grabit de pe acum sa-si echipeze masinile cu pneuri de iarna. La un centru de vulcanizare din Capitala a fost astazi forfota mare.