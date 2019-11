Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 7 noiembrie, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Poiana Lacului au retinut un barbat de 46 de ani, din Pitesti, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere fara drept si conducere sub influenta alcoolului. Barbatul a fost depistat anterior, in seara zilei de 6 noiembrie, in jurul orei…

- Ziarul Unirea Bautura, bat-o vina! Fara permise de conducere și sub influența alcoolului, pe șoselele județului Alba La data de 06 noiembrie 2019, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea…

- La data de 02 noiembrie 2019, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din Turda, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107K, pe raza localitații Benic, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Un conducator auto din Turda s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins la finele saptamanii trecute sub influența bauturilor alcoolice in timp ce se afla la volan pe raza județului Alba. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Polițiștii din Alba au reținut doi barbați care conduceau pe drumurile publice fara permis și sub influența bauturilor alcoolice Polițiștii din județul Alba au reținut doi barbați, din Straja, respectiv din Cetatea de Balta care conduceau pe drumurile publice fara permis și sub influența…

- La sfarșitul saptamanii trecute, politistii din judetul Alba au aplicat aproape 400 de amenzi si au retinut 19 permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere. Potrivit IPJ Alba, in perioada 12 – 13 octombrie 2019, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii…

- La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 58 de ani, din localitatea Tureni, județul Cluj, in timp ce conducea un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șapte barbați din Alba s-au ales, in weekend, cu dosare penale pentru infracțiuni rutiere. Au condus autovehicule fara permis sau sub influența alcoolului, iar unul dintre ei se afla pe o motocicleta neinmatriculata. De asemenea, doi barbați au refuzat testarea pentru alcool. Potrivit IPJ Alba, vineri,…