Șoferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale vor ajunge direct la inchisoare. Legea a fost promulgata vineri. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta si ca„Legea Anastasia", denumita