- In perioada 26 noiembrie-1 decembrie, intre orele 18:00-04:00, Serviciul Rutier impreuna cu formațiunile de profil din județ au organizat acțiuni pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența bauturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 499 testari cu…

- In ziua de 23 noiembrie in intervalele orare 08:00 – 11:00 și 15:00 – 18:00 Serviciul Rutier impreuna cu formațiunile de profil din teritoriu au acționat pentru combaterea neacordarii prioritații de trecere pietonilor precum și pentru combaterea nerespectarii normelor rutiere de catre pietoni, ocazie…

- Procurorii și DGA au descins joi dimineața la domiciliile a peste 20 de polițiști de la Brigada Rutiera București, suspectați ca luau șpaga de la șoferii opriți in trafic. Direcția Generala Anticoruptie și procurorii bucureșteni fac percheziții intr-o ancheta ce vizeaza suspiciuni de corupție.Ofițerii…

- In perioada 21 – 22 octombrie 2021, Serviciul Rutier – IPJ Suceava, sub coordonarea Direcției Rutiere – IGPR a organizat o ampla acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere la nivelul județului Suceava. Acțiunile au fost desfașurate in intervale limitate de timp pe toata durata celor…

- In perioada 24-26 septembrie, cadrele Serviciului Rutier si cele ale formatiunilor de profil din teritoriu, au organizat si executat pe raza de competenta actiuni specifice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice sau substante…

- In perioada 24-26 septembrie, Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat acțiuni pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive și/sau neadaptate, ocazie cu care au fost aplicate 506 sanctiuni contraventionale in valoare de…

- Peste 20.000 de amenzi și 2.000 de permise au fost reținute intr-o acțiune de amploare a Poliției Rutiere. Ce greșeli au facut șoferii romani Mii de șoferi s-au ales cu amenda, iar alții peste 1.000 au ramas fara permis. In perioada 17-19 septembrie, polițiștii rutieri din toata țara au intensificat…