Şoferii au dreptate să PROTESTEZE! Preţ ENORM la benzină şi motorină, la pompă! Romanii care sunt dependenți de masini au o viata grea: ca dovada, protestele in benzinarii continua. Oamenii spun ca nu mai suporta scumpirile si se gandesc sa plece din tara. Vesti proaste pentru ei: preturile de la pompa, la benzina si motorina, cresc! Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, […] The post Soferii au dreptate sa PROTESTEZE! Pret ENORM la benzina si motorina, la pompa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

