- Comunicat. In seara zilei de 4 februarie, polițiștii Biroului Rutier au depistat un aradean de 33 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe... The post Polițiștii au prins mai mulți șoferi care au condus bauți la volan appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Polițiștii timișeni au depistat in acest sfarșit de saptamana mai mulți barbați banuiți de savarșirea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. La data de 4 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control, pe DJ 691 in localitatea Dumbravița,…

- Comunicat IPJ Arad. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Secției 2 Micalaca, a fost identificat un barbat de 35 de ani, din Fantanele, care, impreuna... The post Hoți de catalizatoare, prinși de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Acțiune de amploare a polițiștilor din Timișoara și Sannicolau Mare, in ultimele 24 de ore. Oamenii legii au desfașurat verificari pentru depistarea șoferilor care conduc bauți sau drogați. Polițiștii au legitimat 750 persoane.

- Acțiune a polițiștilor rutieri la Alba Iulia și in zonele rurale arondate. Cinci șoferi, prinși bauți sau drogați la volan 230 de conducatori auto au fost testați de polițiștii rutieri din Alba Iulia și de la secțiile de poliție rurala arondate, noaptea trecuta, in cadrul unei acțiuni care a vizat combaterea…

- Intrarea in noul an a venit cu cateva modificari ale Codului Rutier, care aduc cu sine amenzi uriașe pentru șoferii care sunt prinși folosind telefonul mobil in timp ce conduc. Totodata, și termenul de reținere a permisului de conducere a fost prelungit.

- Polițiștii clujeni au verificat miercuri, 11 ianuarie, intr-un interval de 3 ore 75 de autovehicule din mediul rural, iar aproape jumatate dintre șoferi au incasat sancțiuni. Concluzia? Tot mai mulți șoferi fac abstracție de legislați

- Potrivit estimarilor Comisiei Europene, 25% din totalul deceselor rutiere din UE sunt legate de alcool. Conducerea sub influența alcoolului este unul dintre cele trei factori de ucidere principali. Ceilalți factori sunt viteza excesiva și nepurtarea centurii de siguranța. La nivel local, datele sunt…