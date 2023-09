Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20.09.2023 ndash; 24.09.2023, intre orele 22:00 05:00, se inchide traficul pe A2, intre km 11 700 si km 15 500, pentru lucrari de montare a armaturilor metalice si lucrari de turnare a placii de suprabetonare la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona km 13 330, actiuni ce fac parte…

- Pasajul Doamna Ghica ar urma sa fie dat in folosinta. Au trecut trei ani dificili in care bucureștenii au suportat un trafic infernal. Lucrarile au tot fost amanate, astfel ca vestea deschiderii ar trebui sa fie semn bun. Nu și pentru Nicușor Dan care spune ca pasajul va fi deschid in aproximativ…

- Modificari importante in traficul din Bucuresti. De joia viitoare se va circula in sens unic pe doua mari artere din nordul Capitalei. Pe Calea Floreasca si pe strada Radu Beller s-au trasat ultimele marcaje pentru benzile de biciclete si autobuze. Zeci de locuri de parcare au fost desfiintate, spre…

- Șoferii ar putea fi nevoiți sa circule, pentru inceput, doar pe "bucațele" din tronsoanele autostrazii de centura a Capitalei, una dintre cele mai așteptate investiții in infrastructura. Autoritațile vor sa deschida traficul pe mai multe loturi, chiar anul acesta.

- Șoferii pot circula pe prima porțiune din DJ 691, intre autostrada și Giarmata pe patru benzi in condiții de șantier. Anunțul a fost facut de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, dupa ce vineri s-a deplasat pe șantier ca sa vada care este ritmul lucrarilor.

- Lucrarile la „autostrada urșilor”, tronsonul lipsa din Autostrada A1 Sibiu – Nadlac, vor incepe in curand. Constructor este Dorinel Umbrarescu, care va incepe lucrarile și centura de sud a Timișoarei, acolo unde contractul cu Tirrena Scavi a fost reziliat. Șoferii care circula pe A1, tronsonul Nadlac…