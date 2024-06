Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, prelungirea plafonarii preturilor politelor RCA, la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru a impiedica aparitia unor dezechilibre in piata si cresterea preturilor pentru aceste polite de asigurare.

- Ordonanța de Urgența a Guvernului care vizeaza modificarea legislației specifice pieței de capital, precum și stabilirea unor masuri de prevenire și combatere a publicitații și a tehnicilor agresive de comunicare, practicate de entitați care nu sunt inscrise in registrul Autoritații de Supraveghere…

- Ministerul Finanțelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza soluția temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor…

Prețul polițelor RCA, plafonat pana in 30 septembrie 2024 – proiectul se afla in dezbatere publica Ministerul Finanțelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza soluția temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor…

- Cați bani s-au adunat in fondurile de pensii private obligatorii. Raport al ASF Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 135,5 miliarde lei, la finalul lunii aprilie 2024, in crestere cu 28,8% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023. Informațiile provin dintr-un…

- Tarabele din piețe sunt incarcate cu fructe și legume pentru toate gusturile, insa fața de alte sezoane, multe au ajuns sa fie ocolite din cauza prețurilor. Cireșele și capșunile autohtone, de exemplu, au ajuns sa se vanda și cu 15 lei kilogramul. Cireșele de import, de neatins! Prețul depașește, in…

- Șoferii din Romania ar putea plati direct din propriul buzunar o serie de costuri cu repararea mașinilor, chiar daca au Raspunderea Civila Auto (RCA) obligatorie achitata la zi, conform amendamentelor depuse in Parlament la legea asigurarilor de raspundere civila auto, avertizeaza transportatorii.Reprezentanții…