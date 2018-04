Stiri pe aceeasi tema

- Trei soferi care conduceau sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive au fost prinsi de politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei intr-un interval de sase ore, iar pe numele lor au fost intocmite dosare penale si le-au fost suspendate permisele auto.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 569 de persoane, 77 autovehicule si 45 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au depistat, luni, pe strada Ion Vasilescu din cartierul Craiovita Noua, o femeie de 24 ani, din Craiova, in timp ce oferea spre comercializare un numar de 11 pachete țigari fara timbru de ...

- Un numar de 186 de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost depistate, in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, a informat sambata IGPR.

- Polițiștii români au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 7.600 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate și au fost constatate aproape 700 de infracțiuni.”La data de 18 ianuarie a.c., 11.500 de politisti…

- Aproape 130 de infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politisti sambata, cand 467 de soferi au ramas fara permise de conducere, potrivit Politiei Romane, informeaza news.ro.Aproape 8.300 de politisti au actionat la nivel national, sambata, cand au fost organizate 284 de actiuni…