Șoferi revoltați pe podul de la Brăila. Ce a făcut constructorul Podul peste Dunare din Braila a fost inchis circulației auto in noaptea de luni spre marți, in urma unei decizii a constructorului. Numeroase mașini au dorit sa traverseze podul in noaptea de luni spre marți la intrarea pe podul de la Braila. Șoferii se așteptau ca in minivacanța de Sf. Maria traversarea sa se faca non-stop, fara restricții nocturne. Cu toate acestea, podul a fost inchis, deoarece constructorul nu a considerat ziua de luni drept sarbatoare legala. „Podul inca este in administrarea constructorului. Noi am convenit ca in weekend și de sarbatori podul sa fie deschis și noaptea, insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

