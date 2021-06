Șoferi prinși DROGAȚI la volan - Polițiștii Brigăzii Rutiere din Capitală au efectuat razii pe tot parcursul nopții Un barbat in varsta de 34 de ani circula cu mașina pe o strada din Sectorul 2, iar drogtestul a aratat ca s-a urcat drogat la volan. Acestuia i s-a suspendat permisul de conducere și se va alege cu un dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive.Un alt barbat in varsta de 34 de ani, pe care polițiștii l-au testat cu acooltest, avea o alcolemie de 0, 34 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-a fost suspendat permis de conducere pentru 90 de zile și trebuie sa plateasca o amenda in valoare de aproximativ 1300 lei.„Conform calendarului ROADPOL, se desfasoara actiunea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

