Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11 – 12 august, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Alba impreuna cu polițiștii Serviciului Transporturi desfașoara acțiuni comune pentru creșterea gradului de siguranța publica. Obiectivul urmarit, prin aceste acțiuni, este prevenirea activitatilor infractionale sau de natura…

- In seara zilei de 4 august, in intervalul 18:00-20:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au acționat, sub coordonarea Direcției Rutiere și impreuna cu polițiștii rutieri din Valcea și Dambovița, pe drumurile din județ. ”Scopul acțiunii nu este aplicarea de sancțiuni,…

- In ultimele 24 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au desfasurat actiuni pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie.Astfel, pentru abaterile constatate, politistii au aplicat 82 de sanctiuni contraventionale,…

- 115 soferi au fost sanctionati, intr-o singura zi, pentru depasirea limitei legale de viteza. Alti 40 de conducatori auto au fost amendati pentru alte abateri de la normele legale privind circulatia pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 iulie 2021, polițiștii Serviciului Rutier din…

- Actiunile politistilor pentru siguranta comunitatii din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 11 persoane, precum si dispunerea a 11 masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 67 de conducatori auto au ramas fara permis.

- Intr-o singura zi din saptamana ce tocmai s-a incheiat, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 191 de sanctiuni contraventionale si au retinut 40 de permise de conducere ca urmare a abaterilor…

- In perioada 24 30 mai a.c., politistii Serviciului Rutier Tulcea, au actionat in vederea asigurarii unui grad corespunzator al disciplinei rutiere.In acest sens, atat politistii rutieri, cat si politistii structurilor de ordine publica care au calitatea de politisti rutieri, au executat activitati specifice,…