Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier, împreuna cu polițiști din cadrul secțiilor de poliție de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul jandarmilor clujeni și al lucratorilor din cadrul Poliției Locale, au derulat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța și disciplina…

- Potrivit IPJ Cluj, acțiunea a vizat depistarea și sancționarea celor care conduc cu viteza excesiva, a celor care conduc sub influența alcoolului și pun în pericol toți participanții la trafic. În acțiune au fost angrenați polițiști din cadrul Biroului Rutier, precum și din cadrul altor…

- In noaptea de 19/20 ianuarie, efective marite din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au acționat pe raza de competența pentru reducerea riscului rutier, pentru prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. Acțiunea a vizat depistarea și sancționarea celor…

- Polițiștii din Timiș au dat peste 300 de sancțiuni, in acest weekend, șoferilor indisciplinați. Au retinut 38 de permise de conducere. In perioada 10-12 ianuarie, politistii rutieri au constatat, pe drumurile din Timiș, noua infracțiuni și au aplicat 328 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea…

- In perioada 27 decembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, politistii rutieri argeseni, impreuna cu polițiștii de ordine publica, au actionat pentru reducerea riscului rutier, in special pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si in vederea depistarii si sanctionarii faptelor de conducere sub…

- In urma neregulilor constatate in trafic in 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 92 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 32.000 de lei. 33 dintre abateri au fost comise la regimul legal de viteza, 3 sanctiuni au fost aplicate pentru conducerea…

- Polițiștii din județul Cluj au desfașurat miercuri și joi o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor. Polițiștii rutieri de pe raza intregului județ, impreuna cu specialiștii din cadrul Regiei Autonome – Registrul Auto Roman, au acționat pentru…