- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiMai multi soferi constanteni s au ales cu dosare penale. Doi erau bauti si unul nu avea permis. Oficial de la IPJ Constanta La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 00.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat,…

- La finele saptamanii trecute, polițiștii rutieri din județul Timiș au controlat 395 de autovehicule, au legitimat 585 de persoane și au efectuat 426 de testari cu aparatul etilotest. In urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 232 de sancțiuni contravenționale, dintre care 91 au fost avertismente.…

- La data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 18.20, politisti din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda au identificat un barbat, de 66 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 223, in localitatea Seimeni, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș, la finele saptamanii trecute, mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In data de 3 decembrie, in jurul orei 01:30, polițiștii din Lugoj au depistat pe strada Bocșei din municipiu un barbat,…

- Un tata si fiul acestuia au fost prinsi bauti la volan, noaptea trecuta, de politistii doljeni . In seara de 27 noiembrie, polițiști din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Poiana Mare au oprit un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din Poiana Mare. Acțiunea poliției a avut loc pe strada Calea…

- Mai multe persoane s-au ales cu amenzi și dosare penale la finele saptamanii trecute. In 6 noiembrie, in jurul orei 12.35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj au depistat, pe strada Fagetului din oraș, un barbat, in varsta de 40 de ani, care a condus un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice.…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Constanta au depistat mai multe persoane care au condus sub influenta bauturilor alcoolice sau fara a avea un permis de conducere valabil. Astfel, politistii constanteni au depistat, pe raza judetului Constanta, trei barbati cu varste cuprinse intre 32 si 47 de ani…

- Polițiștii de la rutiera au depistat doua persoane cu varste cuprinse intre 19 și 22 de ani, in timp ce ar fi condus autovehicule in localitațile Moreni și Brezoaele, deși nu posedau permis de conducere.Alți doi barbați, de 18 și 33 de ani, care nu ar fi deținut permis de […] Articolul Șoferi prinși…