- Polițiștii timișoreni continua sa depisteze in trafic șoferi aflați sub influența unor substanțe interzise. Miercuri, in jurul orei 17:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara, un autoturism condus de un barbat in varsta de 26 de ani.…

- Doua razii desfașurate duminica dimineața și in noaptea de duminica spre luni de catre polițiștii Serviciului Rutier Timiș s-au lasat cu aproape 700 de amenzi. Polițiștii au controlat 1.557 de autovehicule, in urma carora au aplicat 673 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor rutiere.…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați care au comis infracțiuni rutiere. In 23 februarie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control in localitatea Bazoșu Nou un autoturism condus de un barbat in varsta de 24 de ani. In urma testarii…

- Ghinion pentru doi șoferi, unul in varsta de 27 de ani și altul de 30 de ani. Ei au fost opriți in trafic de polițiștii Serviciului Rutier Timiș și au fost testați cu aparatul Drugtest. Controalele au avut loc, miercuri, pe strazile Antenei și Gavril Musicescu din Timișoara. In urma testarii cu aparatul…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș trei barbați care au comis infracțiuni rutiere. Agenții le-au intocmit dosare penale. Marți, in jurul orei 08:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control pe strada 1 Decembrie 1918 din Timișoara, un autoturism condus de…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș cațiva șoferi care au incalcat legea, astfel ca le-au intocmit dosare penale. In cursul zilei de duminica, polițiștii timișeni au depistat in localitațile Bencecu de Sus și Izvin doi barbați in varsta de 42 și 65 de ani, care nu aveau permis de conducere…

- La finele saptamanii trecute, polițiștii rutieri din județul Timiș au controlat 395 de autovehicule, au legitimat 585 de persoane și au efectuat 426 de testari cu aparatul etilotest. In urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 232 de sancțiuni contravenționale, dintre care 91 au fost avertismente.…