Șoferi drogați, băuți sau fără permis, prinși de polițiști la volan, în Timiș In weekend-ul recent incheiat, agenții de la Poliția Rutiera au constatat opt infracțiuni la regimul circulației, au reținut 48 de permise de conducere și au retras 12 certificate de inmatriculare, in urma controalelor efectuate pe șoselele din Timiș. De asemenea, au fost intocmite mai multe dosare penale. In 27 august, in jurul orei 17:00, agenți […] Articolul Șoferi drogați, bauți sau fara permis, prinși de polițiști la volan, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

