Șoferi din Blaj și Baia de Arieș, prinși la volan sub influența alcoolului La data de 22 octombrie 2022, in jurul orei 22,00, polițiștii din cadrul B.D.N.E au depistat un barbat, din localitatea Baia de Arieș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din orașul Baia de Arieș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etiloest, a rezultat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

