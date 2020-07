Șoferi cu alcoolemii tot mai mari, prinși în trafic de polițiști Faptul ca mulți șoferi urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice pare sa fi devenit o obișnuința. Din pacate, unii dintre ei se urca aproape morți de beți la volan, dovada și alcoolemiile inregistrate la testarea cu aparatul etilotest. Numai in cursul zilei de sambata au fost depistați in ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Politiei statiunii Sovata au oprit in trafic, pe strada Principala din localitate, un autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 1,38 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul a fost…

- Politia Romana a actionat, pe parcursul a 7 zile, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse din cauza conducerii autovehiculelor sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive. Politistii au constat peste 1.500 de contraventii si infractiuni privind conducerea pe drumurile publice a unui…

- Poliția Argeș avertizeaza: Atenție la circulație! Zeci de șoferi au ramas fara permis, mai mulți au fost prinși beți la volan. Politistii rutieri argeseni vor fi la datorie, pentru prevenirea evenimentelor rutiere si sanctionarea participantilor la trafic, care pun in pericol siguranta deplasarii pe…

- Dosare penale pentru doi șoferi, in weekend, in județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera bauturi alcoolice. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste 1,50 la mie in aerul expirat.

- Dosare penale pe numele a doi șoferi și un mopedit, in Timișoara și județ. Barbații sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera alcool. Cu toții aveau alcoolemii de peste 1 la mie.

- Dosare penale pe numele a doi barbați, de 1 Mai, in județul Timiș. Ei sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși au consumat bauturi alcoolice. Unul dintre șoferi a fost depistat la Timișoara, iar celalalt la Belinț.

- Doi șoferi din capitala au fost prinși beți la volan. Aceștia conduceau haotic pe strazile orașului, iar fiind obervați de inspectorii de patrulare, au fost trași pe dreapta. Primul caz s-a inregistrat ieri la prinz, pe strada Alba Iulia. Polițistii Inspectoratului Național de Securitate Publica aflați…

- Intr-o perioada in care echipajele poliției efectueaza in permanența controale pe drumurile publice, iar prevederile privind circulația persoanelor au fost reglementate strict prin ordonanțele militare, unii șoferi ignora toate aceste restricții, circuland sub influența alcoolului și punand in ...