Șoferi beți și drogați prinși în București. Un bărbat a consumat 3 tipuri de stupefiante înainte de a se urca la volan Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10 septembrie a.c. politisti rutieri, de ordine publica, […] The post Șoferi beți și drogați prinși in București. Un barbat a consumat 3 tipuri de stupefiante inainte de a se urca la volan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

