Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestui weekend, polițiștii timișeni au depistat in trafic trei barbați care s-au urcat la volan dupa ce au consumat alcool sau droguri. Unul dintre șoferi, care a fost prins baut, avea și permisul suspendat. Primul caz a fost in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01:10, cand polițiștii…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- Doi dambovițeni s-au ales cu dosar penal, dupa ce au fost prinși la volan, deși nu dețin permis de conducere. Ambii au fost depistați conducand pe drumurile publice, vineri, 3 martie. Unul dintre barbați, in varsta de 47 de ani, a fost descoperit pe raza satului Grozavești, comuna Corbii Mari. Cel de-al…

- Circulația feroviara este oprita temporar, luni dimineața, in județul Hunedoara, pentru intervenția cu drezina pantograf. Au cazut arbori pe linia de contact. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a transmis, luni dimineața, ca se intervine cu Drezina Pantograf pe intervalul de stații Petroșani –…

- Circulația este ingreunata in toata țara de zapada și lapovița. In vestul țarii, DRDP Timișoara a anunțat ca utilajele pentru deszapezire au ieșit pe drumuri in cursul nopții și s-a acționat cu 51 de autoutilaje cu lama și raspanditor. Circa 230 tone de material antiderapant ar fi fost folosit in cursul…

- Hidrologii anunta ca, in urmatoarea saptamana, sunt posibile cresteri de niveluri si debite pe unele rauri din nordul, vestul si centrul tarii, in urma ploilor si a topirii zapezii. Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in crestere, dar se va situa sub media multianuala a lunii februarie, potrivit…

- Polițiștii timișeni au depistat mai multe persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni rutiere. Miercuri dimineața, in jurul orei 05:30, polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au oprit pentru control, pe strada Martir Silviu Motohon din municipiu, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 35…

- Intr-o perioada a anului mai puțin imbietoare pentru plimbari și drumeții, mai multe proiecte digitale le ofera celor care doresc sa cunoasca locuri noi posibilitatea unor calatorii virtuale prin locuri pline de istorie, apreciate in intreaga lume, readucand trecutul in prezent. Proiect digital pentru…