Șoferi beți la volan, la Cugir, Sebeș și Teiuș. S-au ales cu dosare penale La data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 09,50, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 43 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

