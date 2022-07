Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii suceveni sunt in continuare in teren și organizeaza acțiuni pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului. Pana acum, in perioada 17 – 18 iunie, polițiștii au intocmit 12 dosare penale la regimul rutier și au dispus reținerea a aproape 100…

- La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 57 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu, la iesire din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul…

- Mai mulți șoferi au fost prinși la volan in timp ce erau sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, pe șoselele din Caraș-Severin, in ultimele 24 de ore. Astfel, ieri, 13 iunie, polițiști de la Poliția Orașului Oțelul Roșu au oprit pentru control, pe strada 22 Decembrie 1989…

- Weekend-ul trecut polițiștii au acordat o atenție sporita prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihoactive. Mai multe persoane au fost depistate sub influența acestora. Prima fapta de acest gen a fost constatata sambata, 11 iunie, la ora 08:30, de catre polițiștii Biroului Rutier, pe strada…

- In perioada 13 – 15 mai, aproximativ 130 de polițiști carașeni au acționat pe raza intregului județ, in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand 446 de sancțiuni contravenționale celor care au incalcat prevederile legislative in vigoare. Ca masura…

- In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, peste 200 de polițiști au acționat, zilnic, pentru asigurarea unui climat de ordine publica și siguranța rutiera in contextul sarbatoririi Zilei Internaționale a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat, sambata, intre orele 15:30 – 22:30, o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.…

- In data de 16 aprilie, in intervalul orar 15:30-22:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare…