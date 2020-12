Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri ai Capitalei au prins și au amendat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost oprit in zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat ca era sub…

- Saptamana trecuta, 23 de soferi au fost depistati conducand sub influenta alcoolului. Șase dintre ei s-au ales cu dosare penale, iar fata de 17 a fost luata masura sanctionarii contraventionale. Politia rutiera Alba reaminteste conducatorilor auto ca sofatul este incompatibil cu consumul de alcool.…

- Politistii au depistat, in perioada 7-13 decembrie, 688 de soferi in timp ce se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, iar 19 sub influenta substantelor psihoactive, in cadrul unei actiuni a Directiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) pentru prevenirea accidentelor rutiere…

- Mai multi soferi care consumasera bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan sau care aveau dreptul de a conduce suspendat au fost prinsi de politistii din Constanta.Iata datele oficiale transmise de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta:La data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 01.40,…

- Polițiștii Brigazii Rutiere au acționat in noaptea de 17/18 octombrie pe principalele artere din București pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.In cadrul acțiunii au fost aplicate 87 sancțiuni…

- Luni, 5 octombrie, politistii au fost sesizati de catre un participant la trafic, cu privire la faptul ca a observat un autoturism care circula haotic. Politistii au depistat autoturismul in care, la volan, a fost identificat un barbat de 60 de ani, din Ardusat, care emana halena alcoolica, transmite…