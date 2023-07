Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni au desfasurat activitați de menținere a unui climat de ordine și siguranța publica, aplicand peste 500 de sancțiuni contravenționale. Astfel, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare care au acționat pentru efectuarea unor activitați de supraveghere, fluidizare…

- Inconștiența la volan pe drumurile din Alba. Doi șoferi prinși bauți la volan de polițiștii rutieri. Ce alcoolemie aveau Doi șoferi au fost prinși in trafic de polițiștii din Alba, dupa ce s-au urcat beți la volan. La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 05,40, polițiștii rutieri din Blaj au depistat…

- La data de 19 mai a.c., in jurul orei 9.30, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de catre un polițist local din localitatea Paulești despre producerea unui accident rutier cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul in cauza…

- Acțiune a poliției in trafic la Novaci, Bengești și Baia de Fier. In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au desfașurat o acțiune de tip “BLITZ”, cu efective marite, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Acțiunea s-a desfașurat pe drumurile…

- Nenumarați șoferi care nu au respectat legislația rutiera au fost descoperiți de polițiștii salajeni in perioada minivacanței din ultimele zile. Peste 560 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutiera au fost sancționați. In contextul minivacanței de 1 Mai, polițiștii salajeni au…

- Polițiștii din Valcea au aplicat, in perioada 28 aprilie – 1 mai, peste 600 de amenzi, in valoare de aproape 200.000 de lei, celor prinși ca au incalcat legea pe drumurile din județ, in același context fiind intocmite și 6 dosare penale pentru infracțiunile savarșite in trafic. In cadrul acțiunilor,…

- Aproape ca nu este zi in care polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Salaj sa nu descopere vreun șofer baut. Duminica, 23 aprilie, pe strada Stejarilor din orașul Jibou, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au depistat in trafic un localnic de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism,…

- Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Moreni au oprit pentru control, pe raza localitații, un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Valea Lunga. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu o valoare de…