Șoferi băuți sau drogați, depistați de Poliția Rutieră din Timiș în trafic, în weekend La finele saptamanii trecute, polițiștii rutieri din județul Timiș au controlat 395 de autovehicule, au legitimat 585 de persoane și au efectuat 426 de testari cu aparatul etilotest. In urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 232 de sancțiuni contravenționale, dintre care 91 au fost avertismente. Din totalul sancțiunilor, 51 au fost aplicate pentru nerespectarea limitelor […] Articolul Șoferi bauți sau drogați, depistați de Poliția Rutiera din Timiș in trafic, in weekend a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

