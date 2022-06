Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști ai Serviciului Rutier impreuna cu cei ai Biroului Rutier Mureș au desfașurat vineri seara, 17 iunie, o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, in special pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. "Pe timpul nopții, au fost constatate…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 8 mai, pe Calea Sighisoarei din Targu Mures, un barbat in timp ce conducea cu o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat. "In cauza, a fost intocmit dosar penal, cercetarile fiind continuate pentru administrarea intregului material…

- In data de 1 mai, politistii Sectiei 8 Politie Rurala au oprit, pe raza localitatii Hodac, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Ibanesti. La testarea cu aparatul etilotest, acestuia i-a reiesit o valoare 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la spital, pentru prelevarea…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 15 aprilie, in jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buziaș au depistat, pe strada Principala, din orașul Buziaș, un barbat,…

- Paradisul financiar in care se scalda unii membrii ai Poliției de Frontiera The post Culisele Statului Paralel | Polițiști de frontiera, specialiști in imobiliare. Ce salarii au ofițerii de la granița appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului Paralel | Polițiști de…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Brașov, au organizat in perioada 7 – 9 aprilie o acțiune pentru combaterea ilegalitaților indreptate impotriva fondului forestier național privind…

- Mai multi refugiati ucraineni care au trecut ilegal granita au fost cautati azi de politisti, politisti de frontiera, jandarmi montani, salvamontisti, dar si de un elicopter SMURD de la in Muntii Maramuresului, in zona Vf Pop Ivan (1.937 m). In urma unei sesizari telefonice primite la dispeceratul Inspectoratului…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 20 martie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Biroul Drumuri Nationale si Europene au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…