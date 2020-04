Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au fost prinși, zilele acestea, bauți la volan. Cu toții s-au ales cu dosar penal, amenda și cu permisul suspendat. Doua dintre cazuri au fost intalnite pe strazile din Timișoara. Sambata, in data de 4 aprilie, in jurul orei 20.15, polițiștii au oprit pentru control, pe Calea Dorobanților,…

- Amenda dubla, dosar penal și permis de conducere suspendat pentru un barbat din Timiș, prins baut la volan. Polițiștii din Jimbolia l-au depistat duminica, 29 martie, in localitatea Grabaț. Șoferul a fost tras pe dreapta in jurul orei 22.10. Mirosea a alcool, iar polițiștii l-au pus sa sufle in aparatul…

- La data de 22 martie a.c., ora 9.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar de 26 de ani, din municipiul Suceava, județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E 85 Focșani, avand permisul de conducere anulat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 23 martie…

- Șoferii bauți la volan sunt adevarate pericole publice și pericliteaza nu doar viața celorlalți participanți in trafic, dar și pe a lor. In prima zi a saptamanii doi șoferi bauți au fost depistați de polițiști, unul dintre ei in Timișoara, iar celalalt in localitatea Jebel. Mai mult, conducatorii auto…

- La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 04.30, politisti din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.In cadrul depistarii a fost…

- La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 14.55, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tanar, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Decebal din municipiul Medgidia, in timp ce avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru…

- Ziarul Unirea Șoferii luați la „puricat” pe DN1: 70 de amenzi, 6 certificate de inmatriculare retrase și un dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat, in prima ora a acțiunii polițiștilor din Alba pentru creșterea siguranței rutiere Șoferii luați la „puricat” pe DN1: 70 de amenzi, 6 certificate…

- Ziarul Unirea Șoferi din Alba cu alcool ”la bord” și cu permis de conducere suspendat, depistați in trafic de polițiști – S-au ales cu dosar penal Trei șoferi din Alba cu alcool ”la bord” și cu permis de conducere suspendat au fost depistați in trafic de polițiști și s-au ales cu dosar penal. La data…