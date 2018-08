Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.



"Voi propune colegilor mei, senatori si deputati, la inceputul sesiunii parlamentare septembrie 2018, sa modificam articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpa, astfel incat, in situatia savarsirii acestei infractiuni de catre o persoana care conduce un autoturism…