Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi, unul din Timișoara și unul din Oravița, au probleme cu legea dupa ce au fost prinși cu droguri in mașina, in urma unor controale de rutina ale polițiștilor de la Brigada Rutiera din cadrul IPJ Caraș-Severin. „Un echipaj de poliție care acționa pe DJ 582, in localitatea Valiug, a depistat…

- Dosare penale pentru trei șoferi, in weekend, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au urcat la volan deși consumasera alcool sau droguri. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste unu la mie.

- O femeie in varsta de 37 de ani si fiul acesteia, in varsta de 20 de ani, ambii din Craiova, sunt cercetati penal, dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata au fost prinsi drogati la volan. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, tanarul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina. Intrucat…

- Polițiștii carașeni au acționat in weekend pe raza intregului județ, „in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, aplicand peste 500 de sancțiuni contravenționale celor care au incalcat prevederile legislative in vigoare. Ca masura complementara, au fost…

- Acțiuni ale polițiștilor la nivelul intregului județ, in ultimele 24 de ore. Oamenii legii au depistat in trafic trei șoferi care au urcat la volan deși consumasera alcool sau droguri. Mai mult, doi dintre ei nu aveau nici macar permis de conducere.

- Sambata seara, in jurul orei 22:15, polițiștii de la Poliția Orașului Bocșa au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au furat mai multe componente provenite din dezmembrarea unor remorci auto, depozitate pe un teren viran, in proximitatea unor hale din comuna Berzovia (județul Caraș-Severin).…

- Joi, 15 septembrie, doi barbați au fost prinși in comuna Gilau cu peste 8 kg de droguri in mașina.Doi barbați au fost prinși joi, 15 septembrie, cu 8,3 kg de droguri in mașina. De asemenea, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub indrumarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.…

- Dosare penale pe numele a trei tineri, in Timiș, in weekend. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera droguri. Mai mult, unul conducea și o mașina neinmatriculata.