- Saptamana sta se incheie, iar locuitorii Capitalei care au in plan ca in weekendul ce vine sa faca diverse drumuri – cu mașina – prin București, pentru a rezolva ce nu apuca in timpul zilelor cand sunt la munca sunt anunțați ca sambata și duminica vor fi restricții de circulație in oraș, pentru desfașurarea…

- Mai multe restricții de circulație vor fi in Capitala in acest weekend, ca urmare a mai multor evenimente, printre care Festivalul Berii și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, anunța Primaria Capitalei.

- In legatura cu executarea lucrarilor de reabilitate a rețelelor de apeduct pe strada București, la intersecția cu strada Tighina din Capitala, din 8 pana la 9 octombrie, inclusiv, va fi parțial suspendat traficul rutier. Transportul public, ruta de troleibuz nr.

- Circulația pe un sector al autostrazii A10 Sebeș-Turda, pe sensul catre Cluj, va fi restricționata pana luni, 3 octombrie, ca urmare a unor lucrari.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe sensul catre Turda al autostrazii A10 Sebeș-Turda, pe tronsonul kilometric…

- Echipele Confort Urban intervin astazi si maine pe aleea Lirei, unde carosabilul si trotuarele vor fi asfaltate.Pentru buna desfasurare a lucrarilor, circulatia autovehiculelor este restrictionata total pana la ora 16:00, pe tronsonul delimitat de strada Brizei si strada Martisor.Maine 17 septembrie,…

- Simbata, 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, va fi sistata circulația rutiera pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint, de la strada Mitropolit G. Banulescu - Bodoni pina la strada A. Pușkin, in perimetrul Pieții Marii Adunari Naționale (PMAN), informeaza Primaria municipiului Chisinau.…

- Restricții de circulație, in weekend, la Cluj-Napoca.Joi, 25 august:Primaria Cluj-Napoca anunța restricții de circulație astazi, 25 august, intre orele 19.00-22.00 (cand situatia o impune), cu ocazia meciului de fotbal F.C. CFR 1907 Cluj – N.K. Maribor, pe urmatoarele strazi din zona stadionului CFR…

- ASTAZI: Restricții de circulație pe A1 Sibiu-Sebeș și alte tronsoane de autostrada sau drumuri naționale din țara. Zonele vizate Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat, joi, restricții de circulație pe mai multe tronsoane de autostrada și drumuri naționale. Autostrada…