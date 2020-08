Șoferi “arși” la buzunar cu amenzi de peste 33.600 de lei Pentru abateri contraventionale grave, sanctionate de lege si cu masura complementara a suspendarii dreptului de a conduce, au fost retinute 13 permise de conducere. De asemenea, pentru conducerea autovehiculelor cu defectiuni tehnice, inspectie tehnica periodica expirata sau fara polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, au fost retrase, pana la remedierea cauzelor, trei certificate de inmatriculare... Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

