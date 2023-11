Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 30 noiembrie 2023, la ora 01.50, politistii Brigazii Autostrazi au depistat cu aparatul radar, pe Autostrada A0, intre D.N. 1 si Autostrada A3, un tanar, care circula cu 190 km h, potrivit Politiei Romane. In noaptea de 30 noiembrie 2023, la ora 01.50, politistii Brigazii Autostrazi au…

- Un barbat de 47 de ani, din județul Mehedinți a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, in afara localitații Ișalnița, cu viteza de 105 km/h. Acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispusa și masura complementara…

- Nr. 1.241 din 26 octombrie 2023 POSIBIL DEZASTRU EVITAT: SOFER DE CISTERNA CU GPL, RETINUT PENTRU CONDUCEREA UNUI VEHICUL SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SAU A ALTOR SUBSTANTE La data de 25 octombrie 2023, ora 21.18, politistii Brigazii Autostrazi a fost sesizat, prin 2 apeluri 112, despre faptul ca o cisterna,…

- La data de 25 octombrie 2023, ora 21.18, politistii Brigazii Autostrazi a fost sesizat, prin 2 apeluri 112, despre faptul ca o cisterna, inmatriculata in Ucraina, circula haotic pe Autostrada A2, pe sensul de mers catre Bucuresti. Din informatiile primite in timp real de la apelanti, cu privire la pozitia…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins beat la volanul unei cisterne. Politistii au intervenit dupa ce mai multi soferi care circulau pe A2 au sunat la 112 semnaland ca masina circula haotic. ”Mai multi participanti la trafic au semnalat la 112 ca o cisterna circula…

- Dosar penal pentru mai multe infracțiuni pentru un barbat de 31 de ani, la Sannicolau Mare. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan beat, drogat și fara permis. Mai mult, a fugit de polițiști și a facut accident. Barbatul numai ce a fost eliberat din penitenciar.

- Un șofer roman, care conducea un Lamborghini, a fost prins de radar cu 200 km/h. Barbatul a incalcat cu mult limita admisa, dar a scapat și de amenda, și de suspendarea permisului. Cum a reușit sa se ințeleaga cu poliția și ce decizie au luat oamenii legii. A condus cu 200 km/h, dar nu a […] The post…

- In perioada 27 ndash; 29 septembrie a.c., 70 de politisti din cadrul Brigazii Autostrazi, in colaborare cu reprezentantii R.A.R. Sibiu si Alba si D.S.V. Sibiu, au desfasurat ample actiuni in scopul constientizarii conducatorilor auto cu privire la necesitatea abordarii unei conduite preventive pentru…