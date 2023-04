Șofer vitezoman, de Paște, în Tulcea. Cu ce viteză circula și cât timp rămâne pieton Un șofer care a calcat prea mult pedala de accelerație a fost taxat de oamenii legii, chiar in prima zi de Paște, pe langa amenda acesta ramanand și fara permis, pentru 120 de zile. Conducatorul auto a fost prins, duminica, circuland cu 161 km/h pe un drum național din județul Tulcea. S-a intamplat intr-o zona […] The post Șofer vitezoman, de Paște, in Tulcea. Cu ce viteza circula și cat timp ramane pieton first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un sofer a fost prins, duminica, circuland cu 161 km/h pe un drum național din județul Tulcea, intr-o zona in care limita de viteza era de 90 km/h, informeaza polițiștii.Polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat in trafic, pe DN22A, un autoturism care circula cu viteza de 161 km/h, pe un sector…

