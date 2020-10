Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Vatra Moldoviței, a fost ranit și a ajuns la spital dupa ce s-a urcat baut la volan și a pierdut controlul direcției. Mașina pe care o conducea a lovit un gard și un autoturism, iar tanarul este cercetat penal.Accidentul s-a petrecut miercuri seara, pe un drum ...

Un autoturism Dacia Logan a lovit un motociclist, azi, la Campia Turzii. Șoferul autoturismului, in varsta de 79 de ani, nu l-a vazut pe motociclistul de 24 de ani, care circula regulamentar.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dimineața, pe strada Campiei, din muncipiul Turda. Conform IPJ Cluj, un conducator auto care se deplasa din direcția Campia-Turzii inspre Cluj-Napoca a surprins și accidentat un barbat de 87 de ani, din Turda, care se angajase…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de polițiștii din Corabia pentru 24 de ore pentru ca a condus fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. La vederea polițiștilor, el a lovit mașina Poliției și a fugit de la fața loculului, relateaza Mediafax.Citește și: VIDEO - Romania inaugureaza…

- Un șofer de 45 de ani, din județul Olt, ar fi acroșat un barbat in momentul in care acesta incerca sa intre in autoturismul personal ce se afla staționat in afara parții carosabile, in comuna valceana Ionești. Potrivit IPJ Valcea, barbatul care s-ar face vinovat de producerea evenimentului rutier a…

- Sambata la amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 in comuna Pojorata, la intersecția cu D.J. 175B un barbat de 30 de ani din comuna Ostra s-a angajat in depasirea neregulamentara a unui ansamblu de vehicule, a incalcat marcajul longitudinal continuu și a intrat in coliziune frontala cu…

La data de 2 august a.c., in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat un barbat de 37 de ani, din Campia Turzii, in timp ce se deplasa pe strada...

- Ziarul Unirea Accident rutier in Sebeș: Un șofer baut a lovit o mașina parcata. Avea o alcoolemie de 1,49 mg/l Polițiștii din Sebeș au fost sesizați, in data de 1 august 2020, de catre o femeie din municipiu, referitor la faptul ca autoturismul i-a fost avariat, parcat pe o strada din Sebeș. Polițiștii…