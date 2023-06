Șofer suspectat că a condus drogat prin Constanța, internat la Psihiatrie Șofer suspectat ca a condus drogat prin Constanța, internat la Psihiatrie. Un șofer de 43 de ani, suspectat ca se afla sub influența drogurilor, a fost oprit de polițiști, dupa ce a fost urmarit prin Constanța. Lui i s-a deschis dosar penal pentru ca a refuzat prelevarea de mostre biologice. El a fost dus la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare, unde a ramas internat, conform Mediafax. CITESTE SI BREAKING NEWS UPDATE - Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani din București a fost capturat 16:25 2616 Cod portocaliu de furtuna in judetele Gorj si Sibiu 15:30 31 Cod portocaliu de furtuna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online, cu privire la un barbat, de 43 de ani, care a fost identificat, la data de 9 iunie a.c., in jurul orei 18.30, de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cismelei, existand…

- La data de 9 iunie a.c, in jurul orei 18.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Cismelei, existand suspiciunea ca se afla sub influenta substantelor psihoactive. Barbatul a fost condus…

