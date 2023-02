Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sporturilor a fost surprins de radar gonind pe soseaua de centura a Brasovului cu aproape 150 de kilometri la ora. Iar acum plateste cu permisul!Aflat la volanul masinii de serviciu, oficialul a fost surprins de radar circuland cu o viteza mai mare cu 60 de kilometri peste cea admisa pe portiunea…

- Un nou vitezoman a fost surprins de aparatul radar pe șoselele din județul Cluj, protagonist fiind un tanar de 18 ani care a circulat cu autoturismul in localitatea Cașeiu, cu o viteza de 169 km/h. ”169 Km/h, pe DN 1C, in localitatea Cașeiu, județul Cluj. Aceasta este viteza cu care a fost surprins…

- Puiul de leu surprins zilele trecute intr-o fașie forestiera din satul Tudora raionul Ștefan Voda, ar aparține unui locuitor al orașului Caușeni. Este vorba de un agent economic care iși desfașoara activitatea și pe teritoriul raionului vecin, scrie presa locala.

- Un șofer in varsta de 19 ani, din Arad, a fost surprins circuland cu o viteza de 163 km/h in localitatea Șiria, viteza maxima admisa pe sectorul de drum fiind astfel depașita cu 73 km/h. Polițiștii rutieri din Arad au desfașurat, la sfarșitul acestei saptamani, mai multe acțiuni pe șoselele din oraș…

- Duminica, 18 decembrie 2022, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din Blaj au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Eroilor din Blaj, de un barbat de 37 de ani, din Blaj. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- In urma cu puțin timp, in timpul unei transmisiuni in direct, la inaugurarea unui drum public din țara, presedintele Sudanului de Sud a facut un gest extrem. Acesta nu s-a mai putut abține și s-a scapat pe el. Imaginile au devenit virale in intreaga lume.

- Obiceiul soferilor de autobuz de a frana brusc provoaca victime. O ieseanca si-a rupt mana dintr-o astfel de cauza, femeia adresandu-se ulterior instantei. Ea a cerut despagubiri materiale de 8.700 lei, dar si 300.000 de lei ca daune morale. Compania de Transport Public nu va avea nimic de suferit,…

- Un barbat de 32 de ani, din Tarnova, județul Arad, a fost surprins in timp ce conducea mașina cu 158 de kilometri pe ora pe un drum unde viteza maxima legala este de 90 de kilometri pe ora. Acesta a ramas fara permis de conducere pentru urmatoarele 3 luni. Polițiștii rutieri aradeni au surprins cu […]…